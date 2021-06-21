ABD medyasındaki habere göre, Sullivan, şu an bulunulan noktada tehdit veya ültimatom yayınlamayacaklarını belirterek, yapacakları şeyin, uluslararası toplumdan destek toplamaya devam etmek olduğunu söyledi.

Çin'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda buna nasıl yanıt verileceğini gözden geçireceklerini ifade eden Sullivan, "Bunu müttefikler ve ortaklarla uyum içinde yapacağız.” dedi.

Sullivan, Çin'in salgınının kökenlerinin araştırılması konusunda iş birliği yapmadığı takdirde uluslararası toplumda tecritle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

DSÖ heyeti Wuhan'da araştırma yürütmüştü

DSÖ, COVID-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, COVID-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve kazaen insanlara bulaştığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, COVID-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

Biden'den talimat

ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen COVID-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti.

Çin, mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden'in istihbarat birimlerine COVID-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki göstermişti.