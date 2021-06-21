Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına aldı
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.
İsrail güçleri bu baskınlarda çeşitli iddialarla 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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