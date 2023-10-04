ABD'den Çin ve Kanada'daki 28 kişi ve şirkete "fentanil" yaptırımı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "fentanil üretimi, satışı ve fentanille karıştırılan ksilazin gibi kimyasalların kaçakçılığını yapmak" gerekçesiyle Çin ve Kanada'daki 28 kişi ve şirkete yaptırım uygulandı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'lilerin ölümüne neden olan bu küresel fentanil tedarik zincirinin, genelde Çin'deki kimya şirketleriyle başladığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, ayrıca Çin'deki diğer 8 şirkete ve bu şirketlerle bağlantılı 12 kişiye ilişkin "yasa dışı fentanil üretimi ve satışı yapma, opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini yayma" gibi suçlardan 8 iddianame açıkladı.

"Fentanil ürettikleri ve sattıkları" gerekçesiyle Çin'deki 13 kişiyle 12 şirkete ve Kanada'daki 1 kişiyle 2 şirkete uygulanan söz konusu yaptırımlarla, açıklanan iddianamelerin "birbirini tamamlayıcı" nitelikte olduğu kaydedildi.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 5 Nisan'da Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den, Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye getirilen fentanil sevkiyatlarını durdurmak için yardım istemişti.

Adalet Bakanı Garland, ülkedeki fentantil kaçakçılığını sonlandırmak için üretiminden satışına kadar her adımını takip ettiklerini ve bunun için sadece Meksikalı kartellerin değil aynı zamanda kartellere fentanil üretilmesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri tedarik eden Çin merkezli kimya şirketlerinin de peşinden gittiklerini kaydetmişti.

Bakan Garland, haziran sonunda Çin merkezli 4 şirket ve bunların yöneticileri de dahil Çin uyruklu 8 kişiye, 3 iddianame ile fentanil üretiminde kullanılan kimyasalları ABD'ye yasa dışı tedarik edip satışını yapma suçlaması yöneltildiğini belirterek, ülkede ilk kez Çinli şirketlerin fentanil kaçakçılığı yapmakla suçlandığını ifade etmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.