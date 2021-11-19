Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech ile Moderna’nın 3. doz aşılarının tüm yetişkinlere uygulanması başvurusunu onayladı.
Gıda ve İlaç Dairesi bir sonraki aşama olarak 3. doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderdi.
CDC tavsiye komitesinin, BioNTech ile Moderna COVID-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını oylaması bekleniyor.
BioNTech ve Moderna’nın 3. doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.
Etiketler: ABD Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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