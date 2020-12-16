ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi, ocak ayında yaptırım listesine alınan Triliance Petrokimya şirketinin ürünlerinin ihracatını kolaylaştıran 4 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin Çin ve BAE merkezli oldukları belirtilerek, bu şirketlerin Triliance Petrokimya Şirketine kritik nakliye hizmeti sağladıkları veya şirket adına finansal işlemler gerçekleştirerek petrokimya ihracatına aracılık ettikleri kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın petrokimya ve petrol sektörlerinin İran rejiminin, kötü niyetli iç ve dış gündemini desteklemek için kullandığı birincil finansman kaynakları olduğunu belirtti.

Mnuchin, "ABD, İran petrol ve petrokimya satışlarına karışan yasa dışı aktörleri destekleyen kişilere karşı harekete geçecek" ifadesini kullandı.