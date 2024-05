ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri Avrupa'da artarak devam ediyor

ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebi üzerine polisin müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Hafta sonu Charlottesville kentindeki Virginia Üniversitesinde 25 ve Chicago Sanat Enstitüsünde 68 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Öğrencilerden açlık grevi

Üniversitelerde polisin sert müdahaleleri ve gözaltılar devam ederken, New Jersey'deki Princeton Üniversitesinden 17 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.

Öğrenciler, yönetimin "soykırıma destek sağlayabilecek" İsrail'le bağlantılı şirketlerle çalışmamasını, protestolara katılan öğrencilerin herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve ceza alanlar için de af çıkarılması yönünde güvence istiyor.

Öğrenciler, okul yönetimine taleplerini kabul ettirdi

Polis müdahalesine maruz kalan birçok üniversitenin aksine, öğrencilerin taleplerine olumlu yanıt veren az sayıdaki okula California Üniversitesinin Riverside Kampüsü de katıldı.

Okul yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasında yapılan anlaşma gereği, çatışma devam ederken İsrail, Gazze veya Batı Şeria'daki yurt dışı eğitim programlarını veya öğrencilerin Yahudi veya Filistinli kimlikleri nedeniyle engellenebilecekleri bölgelere yönelik programları onaylamamayı taahhüt etti.

California Üniversitesinin Riverside Kampüsünün yanı sıra daha önce de Evergreen, Brown ve Northwestern Üniversite yönetimleri, öğrencilerle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Columbia Üniversitesinde 18 Nisan'da başlayan protesto dalgasına, ABD'deki Fordham, Güney Florida, New York City, Yale, New York, California Eyalet Politeknik, Minnesota, Güney California, Ohio Eyalet, Emory, Emerson, Indiana, Northeastern, Arizona Eyalet, Princeton, Washington, Virgina, Mary Washington, Pittsburg, Connecticut, Güney Florida, Utah, Tulane, Portland Eyalet, The New School üniversiteleri ile Texas Üniversitesinin Dallas ve Austin Kampüsleri ve California Üniversitesinin farklı kampüsleri katıldı.

Kanada'daki üniversitelerde Filistin gösterilerine destek

Kanada'daki McGill Üniversitesinde de Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurdu.

Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılı şirketlerle çalışmamasını talep etti. Okul yönetimi ise polis desteğiyle öğrencileri dağıtmaya çalıştı.

Kanada'daki Filistin destekçisi öğrenciler ayrıca Toronto Üniversitesi ile Vancouver'daki British Columbia Üniversitesinde de gösteri düzenledi.

Avustralya'daki birçok kentte öğrenci protestoları devam ediyor

ABD'deki öğrenci protestolarına dayanışma ve Filistin'e destek amacıyla Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesinde başlayan protestolar, Melbourne, Brisbane ve Adelaide'deki üniversitelere de sıçradı.

Üniversite protestolarına ilişkin açıklama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin "birlik ve beraberliğini zedeleyecek" davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Hem antisemitizmde hem de Müslüman karşıtlığında bir artış yaşanıyor." dedi.

Avustralya ana muhalefet lideri Peter Dutton, üniversitedeki göstericileri “ırkçı” ve “antisemitik” olarak nitelendirdi.

Akademisyenlerden Auckland Üniversitesi yönetimine eleştiri

Yeni Zelanda'nın Auckland Üniversitesinde yüzlerce öğrenci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederek, İsrailli üniversite ve şirketlerle ilişkinin kesilmesini talep etti.

Üniversite yönetiminden protestoları sonlandırma yönünde uyarılar yapılırken, 65 kişiden oluşan Auckland akademisyen grubu yönetime mektup yazdı.

Yönetimin protestolara yönelik tavrına tepki gösterilen mektupta, Auckland Üniversitesi yönetiminin öğrenci protestolarına destek vermesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, kampüste kamp kurulmasına izin vermemesinin, Gazze'de devam eden ve "soykırım olarak nitelendirilebilecek katliamın önemini göz ardı etmek anlamına" geldiğine işaret edildi.

Tokyo'da "Özgür Filistin" sloganları

Japonya'da da başkent Tokyo'daki Waseda Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Gazze’yi Kurtarın" şeklinde sloganlar attı.

Japonya'da ayrıca Sofia, Tama Art, International Christian ve Hiroşima Uluslararası Üniversitesinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Hint öğrencilerden Gazze'ye destek

Hindistan'daki öğrenciler de ABD'de başlayan Filistin gösterilerine destek verdi.

Başkent Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi (JNU) öğrencileri hem Gazze hem de protestoların başladığı Columbia Üniversitesi ile dayanışmalarını göstermek amacıyla protesto düzenledi.

JNU Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada, "JNU yerleşkesi, İsrail tarafından yapılan terör ve soykırım suçlarına iştirak eden ülkeleri temsil eden yönetimler ve personel için bir platform sağlamamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu ülkelerinden protestolara destek

Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesinden yaklaşık 150 öğrenci, yönetim binası önünde dev Filistin bayrağı açarak "Öğrenciler ve işçiler işgale karşı" şeklinde slogan attı.

Tunus'ta da öğrenciler "savaşın bitmesi" çağrısında bulunurken öğrenci sendikası derslere bir hafta ara verilmesini istedi. Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Kuveyt Üniversitesinde düzenlenen dayanışma gösterisinde de öğrenciler, "Kuveyt Üniversitesi öğrencilerinden Columbia Üniversitesi öğrencilerine: Sizinle beraberiz." yazılı pankart açtı.

Fransa

Fransa’nın birçok üniversitesinde Filistin'e destek eylemleri devam ederken, polis sıklıkla öğrencilere sert müdahalelerde bulunuyor.

Başkent Paris'te öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik polis baskısına karşı gösteri düzenledi. Pantheon Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını istedi.

Sorbonne Üniversitesinde çadırları ile kamp kuran Filistin destekçileri, polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Öğrencilerin kampüse kurdukları çadırları yıkan polisler, biber gazı ile müdahalede bulundu.

Sorbonne Üniversitesinden bir grup öğrenci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversitede konuşma yaptığı bina çevresinde Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Polis ekipleri, gösteri sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po öğrencilerinin Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadır kampına yönelik polis müdahalesine rağmen protestolar devam etti. Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı.

Sciences Po'da günlerce süren eylemlere müdahale eden polis, oturma eylemi yapan öğrencileri zor kullanarak ve sürükleyerek kampüsten dışarı çıkardı.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Paris 8 Üniversitesinde de öğrenciler, Filistin'e destek için kamp kurdu. Kamp alanına "Yaşasın öğrenci direnişi" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar asıldı.

Kampüslerdeki baskının sona ermesini isteyen yüzlerce öğrenci, "Yaşasın Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

İngiltere

İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan University College London’ın (UCL) öğrencileri, ana kampüsteki açık alanda toplanıp çok sayıda çadır kurarak ABD başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

1 Mayıs’ta başlayan eylemlerde öğrenciler, UCL'nin İsrail’e mali destek sağlayan şirket ve bankalarla işbirliğini sonlandırması ve üniversitenin, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını kınaması çağrısında bulundu.

UCL dışında, ülkenin farklı bölgelerindeki Newcastle, Bristol, Warwick, Leed, Sheffield ve Sheffield Hallam üniversiteleri de Filistin ile destek eylemlerine sahne oldu.

Aylardır protestoların sürdüğü bir diğer üniversite olan başkentteki Goldsmiths University of London, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalışacağını duyurdu.

İrlanda

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College'da Filistin destekçisi öğrencilerce düzenlenen protestoda, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesi istendi.

Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazdı.

Şehirdeki Işık Anıtı önünde bir araya gelen aktivistler de Filistin ve İrlanda bayrağı açarak Trinity College'a yürüdü.

İspanya

İspanya'nın Valensiya kentinde bulunan Valencia Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e desteklerini göstermek için kampüste çadırlar kurarak gösteri düzenledi.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve 'apartheid'e hayır" sloganıyla üniversitenin Felsefe Fakültesinde süresiz eylem başlatan üniversite öğrencilerinin girişimi gün geçtikçe daha yüksek katılımla devam ediyor.

Öğrencilere, bazı üniversite çalışanları ve profesörler de destek veriyor.

Benzer eylemlerin, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerdeki bazı üniversitelerde de yapılması bekleniyor.

Almanya

Filistin’e destek eylemleri yapan bir diğer üniversite de Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi oldu.

Üniversitenin bahçesinde oturma eylemi yapan öğrenciler, "Özgür Gazze", "Almanya, İsrail'e silah sevkiyatını durdur", "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Polis, gruba müdahale ederek öğrencileri üniversite bahçesinden çıkarttı. Müdahale sırasında polise direnen bazı göstericiler, kimlik tespiti yapılmak üzere gözaltına alındı.

Filistin destekçilerinin Federal Meclis binasının karşısındaki yeşillik alanda kurdukları çadır kamp ise polis tarafından boşaltıldı ve 161 kişi gözaltına alındı.

İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'da, önde gelen yükseköğretim kurumlarından Sapienza Üniversitesinde bir grup öğrenci, İsrail ile anlaşmasını sürdüren üniversitelerini protesto etti.

Rektörlük önünde toplanan öğrenci kolektiflerine bağlı yaklaşık 200 kişi, Gazze’ye yönelik saldırılarından ötürü okullarının İsrail'le işbirliğini askıya almasını talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, kampüs içindeki protestolarını başkent caddelerine taşımak isteyince kampüs çıkışında polis tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman copla sert müdahalesi, sosyal medyaya yansıdı.

Ülkedeki bazı üniversitelerde yapılan İsrail'le bilimsel işbirliklerinin durdurulmasına yönelik çağrılara, Napoli, Floransa, Pisa ve Bologna’daki üniversitelerden de destek geldi.

Floransa Üniversitesinde 200'ün üzerinde profesör, araştırma görevlisi, doktora öğrencisi ve teknisyen, İtalya Dışişleri Bakanlığına, Kasım 2023'te duyurduğu "İtalya-İsrail endüstriyel, teknik ve bilimsel işbirliği" ilanına katılmama çağrısı yapan mektubu imzaladı.

Napoli kentindeki Federico 2 Üniversitesinde de Filistin Öğrenci Ağına mensup bir grup öğrenci, rektörlük binasına girerek Dışişleri Bakanlığının İsrail'le bilimsel işbirliği öngören ilanını protesto etti.

Pisa kentindeki Scuola Normale yüksek okulunun senatosu da Dışişleri Bakanlığına İsrail’le bilimsel işbirliği ilanını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Bologna Üniversitesi öğrencileri de akademik yıl açılışında “İsrail ile ilişkileri kesme” çağrısı yaptı.

İsviçre

İsviçre’deki Lozan Üniversitesi öğrencileri İsrail’in Gazze’deki eylemlerini protesto etmek amacıyla kampüse çadırlar kurdu.

Yaklaşık 100 öğrenci, İsrail ile bilimsel işbirliğine son verilmesini talep ederek, kampüsteki bir binayı ele geçirdi.

Hollanda

Hollanda’nın farklı üniversitelerinden bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenci, Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece ülkedeki üniversitelerin İsrail'e karşı güçlü bir tavır alması çağrısında bulundu.

NRC gazetesinde yayımlanan bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarına işaret edilerek, "Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece kurumlarımız 1,5 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı nasıl güçlü bir tavır sergilediyse aynısını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.