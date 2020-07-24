ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde devam ediyor.

Polis şiddeti karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Portland'da federal mahkeme binasının ateşe verilmesinin ardından bölgeye gelen federal güvenlik güçleri ile protestocular arasında tansiyon yükseldi.

Federal güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.