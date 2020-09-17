Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

California ve Oregon’daki orman yangınlarından çıkan duman 4 bin kilometre yol kat ederek ABD'nin doğu kıyılarına kadar ulaştı. Başkent Washington DC’de hava puslu. Bu, California ve Oregon’daki orman yangının şiddetini de ortaya koyuyor.

Pus uydu görüntülerine de yansıdı

Başkent Washington DC'de öğleden sonra ortaya çıkan pus NASA'nın uydu görüntülerinde de yer aldı. 9 bin metreye yükselen dumanın yaşamı etkilemeyeceği belirtildi.

A @NASAArmstrong research aircraft is flying a science campaign over burn areas from the California wildfires. Aboard is a @NASAJPL-developed radar instrument, which helps identify areas most affected & those at risk of landslides and debris flows: https://t.co/Gz9PqPv9ei pic.twitter.com/ME43hOdiP0 — NASA (@NASA) September 16, 2020

Dumanlar Avrupa yolunda

Yangınlardan çıkan dumanın bu hafta Avrupa'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi duman kütlesinin Amerika kıtasının kuzeyi ve okyanuslar üzerinde devasa bir alanı kapladığını açıkladı. Dumanların hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı belirtildi.

Yangında şimdiye kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 22 kayıp

California ve Oregon eyaletlerindeki yangınlarda kasabaların ve binlerce evin de bulunduğu 1 milyon 600 bin hektar alan kül oldu. 35 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise kayıp.

Kamera: Ali Çilesizoğlu