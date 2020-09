Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

California ve Oregon’daki orman yangınlarından çıkan duman 4 bin kilometre yol kat ederek ABD'nin doğu kıyılarına kadar ulaştı. Başkent Washington DC’de hava puslu. Bu, California ve Oregon’daki orman yangının şiddetini de ortaya koyuyor.

Pus uydu görüntülerine de yansıdı

Başkent Washington DC'de öğleden sonra ortaya çıkan pus NASA'nın uydu görüntülerinde de yer aldı. 9 bin metreye yükselen dumanın yaşamı etkilemeyeceği belirtildi.

A @NASAArmstrong research aircraft is flying a science campaign over burn areas from the California wildfires. Aboard is a @NASAJPL-developed radar instrument, which helps identify areas most affected & those at risk of landslides and debris flows: https://t.co/Gz9PqPv9ei pic.twitter.com/ME43hOdiP0