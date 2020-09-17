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Tayland'da ördek ordusu pirinç tarlalarında görevde
Tayland'da 10 bin ördekten oluşan bir ordu kuruldu. Amaç, pirinç hasadının ardından tarlalardaki zararlıların temizlenmesi.
Tayland'da pirinç hasadının tamamlanmasının ardından, yaklaşık 10 bin ördek tarlalara bırakıldı. Ördeklerin görevi, ürünlere zarar veren böcek ve otları yemek.
Dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısı olarak bilinen Tayland'da, bu yöntem ile tarıma ve doğaya zarar veren böcek ilaçları kullanılmıyor.
Yöntem Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere İran ve Fransa gibi ülkelerde de kullanılıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Tayland ördek ordusu pirinç tarlalarıSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:43
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