NASA'nın meteorları gözlemleyen kurumu NASA Meteor Watch'un sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pittsburg kenti civarında birçok kişinin duyduğu meteor kaynaklı ses patlamasının yaklaşık 30 ton TNT gücünde, meteorun hızının ise atmosfere sürtünme esnasında 72 bin kilometreden fazla olduğu anlatıldı.

"Dolunayın parlaklığının 100 katı"

Bilgilendirme sayfasında, yerel saatle 11.00 civarında gerçekleşen patlamayla ilgili "Hava bulutlu olmasaydı, ateş topu gündüz gökyüzünde kolayca görülebilirdi. Kaba tahminle ortaya çıkan ışık, dolunayın parlaklığının 100 katı" sözlerine yer verildi.

Parçalanma anında gelen dalgalar kaydedildi

NASA, atmosfere çarpan meteorun yaklaşık 1 metre çapında ve 450 kilogram ağırlığında olduğu tahminini paylaşırken bölgedeki bir kızılötesi istasyonunun da parçalanma anında meteordan gelen patlama dalgasını kaydettiğini aktardı.

Açıklamanın altındaki yorum bölümünde, patlama sesini doğrulayan bölge sakinlerinden bazıları evlerinin camlarının sarsıldığını bazılarıysa deprem olduğunu zannettiklerini dile getirdi.