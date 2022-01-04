Fransa'da COVID-19 aşılarını yaptırmayan program sunucusu ikiz kardeşler Igor ve Grichka Bogdanoff, 6 gün arayla virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlerde, Grichka Bogdanoff'un 28 Aralık 2021'de Igor Bogdanoff'un ise dün yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

1980'li yıllardan bu yana bilim kurgu programı yapan ikiz kardeşlerin avukatı Edouard de Lamaze, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, müvekkillerinin aşı yaptırmamalarının nedeni hakkında bir yorum yapamayacağını ancak aşı karşıtı olmadıklarını aktardı.