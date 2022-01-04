Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki üst düzey görüşme dahil Rusya-Ukrayna konusundaki temasları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu anlatan Dujarric, "Nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya yönelik herhangi bir düşmanca askeri harekat görmek istemiyoruz" dedi.

Dujarric, gerginliğin azaltılması için diyaloğun sürmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Rusya, ABD ve NATO arasında görüşme yapılması planlanıyor

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yöndeki temaslar devam ederken Rusya, ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.