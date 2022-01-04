Arjantin resmi haber ajansı Telam'da yer alan habere göre, Chubut eyaleti Sivil Savunma Müdürü Jose Mazzei, Puerto Madryn yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangınında tahminen 80-90 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Yangın nedeniyle çok fazla toz bulutunun oluştuğunu ve değerlendirme aşamasında olduklarını anlatan Mazzei, bölgede gece etkili olan rüzgar nedeniyle "en kötü" hava şartlarının atlatıldığını söyledi.

2021'de 300 bin hektar alan tahrip oldu

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, ülkenin güneyindeki Neuquen, Chubut, Río Negro eyaletleri ile kuzeyindeki Salta eyaletinde aktif orman yangınları devam ediyor.

Ülkede 2021'de orman yangınları nedeniyle 300 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.