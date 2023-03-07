ABD'deki kongre baskınında şaman kıyafetiyle tanınan Jacob Chansley 'e polisin müdahale etmediği görüntüler paylaşıldı.

Meclis Sözcüsü Kevin McCarthy, 6 Ocak kongre baskınına ait güvenlik kamerası kayıtlarını bir televizyon programında izletti.

Görüntülerde, Chansley'le en az 9 polisin iletişime geçtiği ancak hiçbirinin müdahalede bulunmadığı görüldü.

Program sunucusu, bu görüntülerin, milletvekillerinin ve medyanın 6 Ocak'ta yaşananlara dair "yalan söylediğini" kanıtlar nitelikte olduğu yorumunu yaptı.

Amerikan Kongresi, 6 Ocak'ta aşırı sağcı ve Trump destekçisi olduğu belirtilen kişiler tarafından basılmış, çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Jacob Chansley baskına “öncülük ettiği” suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası almıştı.