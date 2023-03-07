ABD'deki kanlı kongre baskınının yeni görüntüleri ortaya çıktı
ABD Kongresine 6 Ocak 2021'de Trump taraftarlarının da aralarında bulunduğu kalabalık grubun düzenlediği baskına dair yeni görüntüler paylaşıldı. Kongre baskınına “öncülük ettiği” suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum olan şaman kıyafetli protestocuya, polisin rehberlik ettiği ortaya çıktı.
ABD'deki kongre baskınında şaman kıyafetiyle tanınan Jacob Chansley 'e polisin müdahale etmediği görüntüler paylaşıldı.
Meclis Sözcüsü Kevin McCarthy, 6 Ocak kongre baskınına ait güvenlik kamerası kayıtlarını bir televizyon programında izletti.
Görüntülerde, Chansley'le en az 9 polisin iletişime geçtiği ancak hiçbirinin müdahalede bulunmadığı görüldü.
Program sunucusu, bu görüntülerin, milletvekillerinin ve medyanın 6 Ocak'ta yaşananlara dair "yalan söylediğini" kanıtlar nitelikte olduğu yorumunu yaptı.
Amerikan Kongresi, 6 Ocak'ta aşırı sağcı ve Trump destekçisi olduğu belirtilen kişiler tarafından basılmış, çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Jacob Chansley baskına “öncülük ettiği” suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası almıştı.
- 15:50
- 15:47
- 15:34
- 15:26
- 15:22