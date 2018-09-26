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ABD'deki havaalanında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı

ABD'nin San Francisco şehrindeki havaalanında geçen yıl yüzlerce kişinin ölümden döndüğü olayla ilgili yeni görüntüler, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentindeki bir havaalanında büyük bir faciadan dönüldüğü anlaşıldı.

Geçen yıl Toronto'dan San Francisco'ya giden bir yolcu uçağının pilotu, havaalanındaki pistin dolu olmasına rağmen inişe geçti.

Pistteki yolcu uçaklarını son anda fark eden pilot, faciaya ramak kala uçağı yeniden havalandırmayı başardı.

Kazanın son anda atlatıldığı olayda yüzlerce kişi ölümden döndü.

Amerikan Ulaştırma Bürosu'nun olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgiler basına yansıdı.

Deneyimli pilotların iniş sırasında pistte yanan ışıkların kendi kulvarlarına ait olduğunu sandıkları belirtildi. Paralel kulvarlardan diğerinin ise ışıklarının yanmadığı iddia edildi.

Havaalanı işletmesi ise olaydan pilotları sorumlu tuttu.

Yapım aşamasında olan diğer pistteki uyarıya dikkat etmediklerini öne sürdü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uçak, San Fransisco, abd
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