İran Cumhurbaşkanı Ruhani, May ve Macron ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine dair yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani, nükleer anlaşmanın özellikle de ekonomik alanda sürdürülebilmesi için iş birliği ve istişare sürecinin aktif şekilde işletilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin İngiltere ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade eden Ruhani, bankacılık alanında ilişkilerin gelişmesinin ekonomi, ticaret ve yatırım konularında olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı May de, nükleer anlaşmanın korunması gerektiği ve İran ile ekonomik ilişkiler dahil tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesini desteklediğini belirtti.

Ruhani-Macron görüşmesinde de iki ülkenin ticari, ekonomik, finans ve enerji konularında ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çabalara vurgu yapıldığı ve İran ile Fransa arasında iş birliğinin önünde bir engel olmadığına dikkat çekildiği açıklandı.

İki Cumhurbaşkanının da nükleer anlaşmanın korunması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA