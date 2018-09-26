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Tropik depresyon ABD'nin Carolina kıyılarına daha fazla yağmur getirebilir

ABD'nin Doğu kıyılarını vuran Florence Kasırgası'nın tropik depresyona dönüşerek Kuzey Carolina kıyılarına daha fazla yağış getirmesi bekleniyor.

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Tropik depresyon ABDnin Carolina kıyılarına daha fazla yağmur getirebilir

ABD'nin doğu kıyılarını etkisi altına alan Florence Kasırgası nedeniyle bölgedeki yerleşimciler zor günler yaşıyor.

Kasırganın etkisiyle yükselen nehir sularının yol açtığı sel, bölgede yaşayan binlerce insanı evlerini terk etmeye zorluyor.

Şiddetli yağışlar bekleniyor

Saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori, "tropik depresyon" olarak nitelendiriliyor.

 

Carolina kıyılarındaki tropikal dalganın da, tropik depresyona dönüşerek bugün itibarıyla şiddetli yağışları beraberinde getirebileceği öngörülüyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey Carolina kıyılarında düşük basınç gözlemliyor ve bunun tropik depresyona dönüşebileceğini belirtiyor.

Fırtınanın, tropik depresyona dönüşmese bile şiddetli yağışlar ve tehlikeli dalgalar getirmesi bekleniyor.

Şiddetli fırtınalar ayrıca 2 gün boyunca ortabatı ve kuzeydoğuyu da etkileyecek.

Kaynak: ABC News

Etiketler: tropik fırtına, florence kasırgası, carolina, abd, tropik depresyon
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