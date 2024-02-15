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Dünya
AA 15.02.2024 10:36

ABD'deki Filistinlilerin ülkede kalma süreleri İsrail'in saldırıları nedeniyle uzatıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, ABD'den ayrılması gereken Filistinlilerin, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in saldırılarının sürmesi nedeniyle ülkede 18 ay daha kalmalarını sağlayacak düzenlemeyi imzaladığını duyurdu.

ABD'deki Filistinlilerin ülkede kalma süreleri İsrail'in saldırıları nedeniyle uzatıldı
[Fotograf: AA]

Sullivan, yazılı açıklamasında, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Gazze'deki insani durumun "büyük ölçüde kötüleştiğini" ifade etti.

Bölgede devam eden saldırılar ve insani ihtiyaçlar dolayısıyla Biden'ın, ABD'deki Filistinlilerin çoğunun ülkeden ayrılmasının ertelenmesi talimatını veren bir düzenleme imzaladığını aktaran Sullivan, erteleme süresinin 18 ay olduğunu kaydetti.

Sullivan, "bir suçtan hüküm giyen ya da kamu güvenliğine tehdit teşkil eden" Filistinlilerin söz konusu düzenlemeden faydalanamayacağını belirtti.

Düzenleme, ülkede geçici süreyle kalan ve gerekli şartları karşılayan tüm Filistinlileri kapsıyor.

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