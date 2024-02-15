ABD'deki Filistinlilerin ülkede kalma süreleri İsrail'in saldırıları nedeniyle uzatıldı

Sullivan, yazılı açıklamasında, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Gazze'deki insani durumun "büyük ölçüde kötüleştiğini" ifade etti.

Bölgede devam eden saldırılar ve insani ihtiyaçlar dolayısıyla Biden'ın, ABD'deki Filistinlilerin çoğunun ülkeden ayrılmasının ertelenmesi talimatını veren bir düzenleme imzaladığını aktaran Sullivan, erteleme süresinin 18 ay olduğunu kaydetti.

Sullivan, "bir suçtan hüküm giyen ya da kamu güvenliğine tehdit teşkil eden" Filistinlilerin söz konusu düzenlemeden faydalanamayacağını belirtti.

Düzenleme, ülkede geçici süreyle kalan ve gerekli şartları karşılayan tüm Filistinlileri kapsıyor.