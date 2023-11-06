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Dünya
TRT Haber 06.11.2023 13:08

ABD'de yaşayan Filistinli aile, Gazze'de bir gecede 42 yakınını kaybetti

İsrail’in Gazze’deki katliamı devam ederken CNN televizyonu Gazze’de bir gecede 42 yakınını kaybeden ABD’deki bir Filistinli aile ile röportaj yaptı. Aile, 3 aylık bebekten 77 yaşındakilere kadar katledilen 42 kişinin tamamının sivil insanlar olduğunu söyledi, İsrail zulmüne isyan etti.

Eyad Abu Shaban, Mona Abu Shaban ve acılı büyük bir ailenin ABD’deki diğer fertleri. Gazze’deki bitmek bilmeyen İsrail saldırıları ve süren katliam binlerce kilometre ötede onların yüreğine de büyük bir acı bıraktı.

Gazze’deki İsrail saldırıları, ABD’de yaşayan Filistinli bu ailenin 42 akrabasını bir gece de kaybetmesine sebep oldu. Aile büyük bir şok yaşıyor.

Yakınlarının fotoğraflarına ve saldırılar sonucu yıkılan binalarına bakan Eyad Abu Shaban bir kabusta olduğunu söylüyor.

Saldırılar sonucu 3 farklı bina yerle bir oldu ve aynı aileden 3 nesil neredeyse tamamen hayatını kaybetti.

Öldürülenler arasında 3 aylık bebekten çocuklara, kadınlardan 77 yaşındaki yaşlılara kadar aynı aileden 42 kişi bulunuyor.

Acılı aile, öldürülenlerin tamamının sivil olduğuna vurgu yaparak, İsrail zulmüne isyan ediyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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