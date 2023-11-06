Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 06.11.2023 12:28

İsrail bu kez su deposunu vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşetin dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. İsrail ordusu, ekmek fırınlarının ardından su depolarını da vurmaya başladı. Şati kampındaki içme suyu deposu bombalandı. Sivillerin en temel ihtiyaçlarına erişimi, bir kez daha büyük darbe aldı.

Hastaneler, okullar, ibadethaneler...

İsrail, Gazze'de ayrım gözetmeden her noktayı bombalıyor.

İnsanlık ve savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail ordusu, son olarak Şati kampındaki büyük su deposu vurdu.

Bölgedeki sivillerin hayata tutunmak için ellerinde kalan son birkaç kaynaktan biri de böylece yok edilmiş oldu.

İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu


İsrail, şehirdeki ekmek fırınlarını da bombalamıştı.

Amaç, bölgede sivillerin yaşamını zorlaştırmak ve bölgeyi terk etmelerini sağlamak.

Gazze'deki siviller temel gıdaya ulaşmak için büyük mücadele veriyor. Ekmek ve su için saatlerce kuyrukta bekliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de mezarlıklar yetmiyor: Boş araziler toplu mezara dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Avustralya'da senatörler, hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti
13:57
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak
13:53
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
13:59
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
13:57
Kars'ta terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon
13:40
Altun'dan Batı medyasına tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ