İsrail bu kez su deposunu vurdu

Hastaneler, okullar, ibadethaneler...

İsrail, Gazze'de ayrım gözetmeden her noktayı bombalıyor.

İnsanlık ve savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail ordusu, son olarak Şati kampındaki büyük su deposu vurdu.

Bölgedeki sivillerin hayata tutunmak için ellerinde kalan son birkaç kaynaktan biri de böylece yok edilmiş oldu.

İsrail, şehirdeki ekmek fırınlarını da bombalamıştı.

Amaç, bölgede sivillerin yaşamını zorlaştırmak ve bölgeyi terk etmelerini sağlamak.

Gazze'deki siviller temel gıdaya ulaşmak için büyük mücadele veriyor. Ekmek ve su için saatlerce kuyrukta bekliyor.