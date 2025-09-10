Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2025 10:12

ABD'de yargıç, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurdu

ABD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın "mortgage dolandırıcılığıyla" suçladığı ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını geçici olarak engelledi.

ABD'de yargıç, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurdu

ABD'de başkent Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmetti.

Yargıç, Trump yönetiminin Cook'un kurula ya da kamu yararına zarar verdiğini gösteren herhangi bir bulguya ulaşamadığını ifade ederek, Cook'un görevden almasını engelleyen geçici tedbir talebini kabul etti.

Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla görevden almıştı

ABD Başkanı Trump, 26 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını savunmuştu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 66,85 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
İspanya'da çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar ceza verilecek
10:57
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
10:49
AB’den İsrail’e yaptırım adımları
10:45
NATO, Polonya'nın hava sahasına giren çok sayıda İHA'ya karşılık verildiğini duyurdu
10:43
Ozempic üreticisi Novo Nordisk, 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
10:42
Fransa, Macron karşıtı eylemlerle güne başladı
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ