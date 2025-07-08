ABD'de yapay zekayla Dışişleri Bakanı Rubio'yu taklit eden kişi yetkililerle temasa geçti

Washington Post (WP) gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden dolandırıcılara karşı uyarı yayımladı.

Bakanlık, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililere sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini belirtti.

Dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan "Signal" isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir vali ile temas kurduğu ifade edildi.

Mesajların içeriği ve hedef alınan yetkililerin isimleri belirtilmezken, Rubio'yu taklit eden dolandırıcının kimliği de bilinmezliğini koruyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması adına önlemler alacağını kaydetti.