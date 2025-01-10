ABD'de yangınlarla mücadele için ulusal muhafızlar görevlendirildi

Los Angeles Şerifi Robert Luna, kentte devam eden yangınlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında son durumu değerlendirdi.

Luna, California eyaletine bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını kaydeden Luna, söz konusu personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.

Luna ayrıca toplantısında, kendi bölgelerinde şu ana dek 5 kişinin öldüğünü teyit edebileceklerini ancak ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Yangınlardan 5 binden fazla yapı etkilendi

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

Öte yandan yangınlar ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather tarafından dün yapılan açıklamada California'daki yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın ilk belirlemelere göre 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğinin tahmin edilmişti.