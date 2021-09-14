Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de yangın: İtfaiyeci 1’i çocuk 4 kişiyi kurtardı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yanan binada mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı bir itfaiyecinin üzerindeki kameraya yansıdı.
ABD’de bir itfaiyeci alevlerin arasına dalarak binada mahsur kalan çocuğu kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin görüntüsü bir itfaiyecinin üzerindeki kameraya yansıdı.
Alevlerin arasından çıkardı
Binada mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı.
Olayda 2 itfaiyecinin ve kurtarılan kişilerin vücutlarında hafif yanıklar oluştuğu açıklandı.
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