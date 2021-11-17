Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinden. Polisler, ağaca çarptıktan sonra yanan araçtaki baygın sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştı.



Yanan aracın her an patlama ihtimali vardı. Polisler alevlere aldırmadı. Canlarını tehlikeye atıp sürücüyü dışarı çıkarmak için büyük çaba harcadı.

Polisler camları kırmak zorunda kaldı



Sürücünün kendisine gelmesi için seslenen polisler bir türlü başarılı olamadı. Polisler sonunda camları kırarak baygın sürücüyü çıkardı.



Bir süre sonra kendine gelen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

