Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) ilk olarak 200 bin euro aktardığını açıkladı.

Açıklamada fonun, AB’nin IFRC’nin Afet Yardım Acil Fonuna genel katkısı olduğu, söz konusu kuruluşu ve Belarus Kızılhaçını gerekli malzemelerin teminiyle ilgili destekleyeceği belirtildi.

Polonya ve Belarus'a "insani yardıma erişimi sağlama" çağrısı

AB’nin 500 bin euroluk ilave yardım fonu ayırdığı ve bunun dağıtımı için ortak kuruluşlarla iletişimde olduğu vurgulanan açıklamada, AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in her iki taraftan da ilgili kuruluşlara göçmenlerin insani yardıma sürekli erişimlerini sağlamaları çağrısına yer verildi.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerindeki kişinin Belarus-Polonya sınırında mağduriyeti sürüyor