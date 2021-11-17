Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü
Rusya'da bir gıda deposundaki raflar çöktü. Depodaki bir görevli, çöken rafların altında kalarak yaralandı.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposunda içeceklerin bulunduğu bölümdeki çok katlı raflar birden yıkılmaya başladı.
Durumu fark eden depo çalışanları kaçmaya çalıştı.
Bir görevli rafların altında kaldı
Rafların yıkıldığı koridorda bulunan bir görevli kendini diğer yana atarak kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
Rafların altında kalan çalışanı kurtarmak için hemen harekete geçildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çalışanın vücudunda kırıklar olduğu duyuruldu.
Güvenlik kuralları ihlali
İlk incelemeye göre, raflar güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle çöktü.
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya
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