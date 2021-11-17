Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposunda içeceklerin bulunduğu bölümdeki çok katlı raflar birden yıkılmaya başladı.

Durumu fark eden depo çalışanları kaçmaya çalıştı.

Bir görevli rafların altında kaldı

Rafların yıkıldığı koridorda bulunan bir görevli kendini diğer yana atarak kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Rafların altında kalan çalışanı kurtarmak için hemen harekete geçildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çalışanın vücudunda kırıklar olduğu duyuruldu.

Güvenlik kuralları ihlali

İlk incelemeye göre, raflar güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle çöktü.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.