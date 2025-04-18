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Dünya
AA 18.04.2025 15:25

ABD'de yaklaşık bir ayda bini aşkın üniversite öğrencisinin yasal statüsü ve vizesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren üniversite öğrencileri dahil birçok yabancının vize ve oturma izinlerini iptal etme işlemleri doğrultusunda, yaklaşık bir ayda ülkede bini aşkın yabancı öğrencinin bu kapsamda yasal statüleri ve vizeleri feshedildi.

ABD'de yaklaşık bir ayda bini aşkın üniversite öğrencisinin yasal statüsü ve vizesi iptal edildi

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrenciler de dahil olmak üzere birçok yabancı vatandaşın, vize ve oturma izinlerinin iptal edilmesi basında büyük yer bulmaya devam ediyor.

Associated Press'in (AP) 160 üniversite kaynağını baz alarak derlediği haberine göre, ABD genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri sürüyor.

Hedef alınan öğrenciler arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki gösteren birçok yabancı öğrencinin yanı sıra en çok Hint ve Çinli vatandaşların vizeleri iptal ediliyor.

Bu kapsamda mart itibarıyla bini aşkın öğrencinin yasal statüleri ve vizeleri iptal edilirken, öğrenciler genellikle e-posta yoluyla vizelerinin iptal edildiği bilgisini edindi.

Ülkede yüzlerce öğrenci, vize işlemlerinin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, vizesi iptal edilen öğrenciler ise sınır dışı edilme riskiyle yüzleşiyor.

Vizesi feshedilen öğrencilerden Trump yönetimine dava

Vizelerinin iptal edilmesine karşı çıkan öğrenciler, vizelerinin neden feshedildiğini hakkında bilgilendirilmiyor.

Öte yandan birçok öğrenci, vizeleri iptal edildiği için Trump yönetimine dava açtı.

Federal yargıç, Dartmouth Üniversitesinde vizesi iptal edilen doktora öğrencisi Şiaotian Liu'nun yasal statüsünü yeniden yürürlüğe koyulması için vize iptaline ilişkin geçici men kararı almıştı.

Montana State Üniversitesinden vizesi iptal edilen iki öğrencinin, vize iptaline ilişkin geçici men kararı alınmasının ardından yasal statüleri iade edilerek, ABD'den sınır dışı edilme olasılığının önüne geçilmişti.

ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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