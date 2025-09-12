Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2025 00:43

ABD'de üniversite kampüsünün yurt binası, silah sesleri duyulması üzerine boşaltıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Üniversitesi'ne ait bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine öğrenciler binadan uzaklaştırıldı.

ABD'de üniversite kampüsünün yurt binası, silah sesleri duyulması üzerine boşaltıldı

Boston polisi, Massachusetts Üniversitesi'ndeki bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbar sonucu, kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan video kaydında, polisin, ihbarın yapıldığı sokakta bulunan yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

Okul yönetiminin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiği, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitenin kampüsündeki olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında ölü sayısı 46'ya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:53
Kartalkaya'daki yangında otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
00:34
İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında ölü sayısı 46'ya çıktı
00:20
İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı
00:03
Demokrasiye vurulan kara leke: 12 Eylül
00:09
Bakan Fidan: Katar saldırısı Netanyahu'ya göz yumanların uyanmasını sağlamalıdır
23:36
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu
İzmir'de biriken çöplere tepki
İzmir'de biriken çöplere tepki
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ