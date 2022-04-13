ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren ve üretici enflasyonundaki hızlanmaya işaret eden verinin, yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. ÜFE, şubatta yüzde 0,9 artmıştı.

Yıllık bazda 2010'dan beri en yüksek artış

Üretici fiyatları, martta yıllık bazda ise yüzde 11,2'lik artış kaydetti. Verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı gösteren endeksin bu dönemde yüzde 10,6 artması öngörülüyordu.

Beklentileri geride bırakan ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 10,3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 9,2 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,4 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,7 artmıştı.

"Enflasyon bir süre daha yüksek kalabilir"

Analistler, üretici fiyatlarının hizmet talebindeki artış nedeniyle martta beklenenden fazla yükseldiğini, bunun da enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini belirtti.

ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde. ABD’nin yüksek enflasyon rakamları dünyayı nasıl etkileyecek?



Polis Akademisi Öğr. Ü. Doç. Dr. Levent Yılmaz ve Başkent Üniversitesi Öğr. Ü. Dr. Ayşegül Ak, @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/b3PR1DIodu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Enflasyon 41 yılın zirvesinde

ABD'de dün de enflasyon rakamları açıklanmıştı.

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.