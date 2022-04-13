Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Rusya da sorunlar yaşıyor ancak yeni fırsat pencereleri açılıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerde enflasyonun hızla arttığına işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin, batılı ülkelerin yaptırımlar nedeniyle kendilerine de zarar verdiğini belirtti:
"Bazı Batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak iş birliği yapmayı reddetmesi, milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD'yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor, bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok."
Putin, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.
Etiketler: Vladimir Putin Enflasyon ABD Enerji
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