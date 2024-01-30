Açık -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 01:19

ABD'de Trump'ın vergi kayıtlarını medyaya sızdıran kişiye 5 yıl hapis cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait vergi kayıtlarını basına sızdıran eski ABD Vergi Dairesi taşeronu Charles Littlejohn'a, gelir vergisi beyannamelerini yetkisiz olarak ifşa etmekten 5 yıl hapis cezası verildi.

ABD'de Trump'ın vergi kayıtlarını medyaya sızdıran kişiye 5 yıl hapis cezası
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Littlejohn, Washington D.C’deki federal mahkemede yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı.

Ekim 2023'te savcılıkla anlaşarak hakkındaki "Amerikalının federal vergi beyannamelerini yasa dışı bir şekilde ifşa etme" suçlamasını kabul eden Littlejohn, 5 yıl hapis cezası ile 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Duruşmada savcılık, Littlejohn'ın, "Binlerce Amerikalının federal vergi beyannamelerini ve diğer özel mali bilgilerini yasa dışı bir şekilde birden fazla haber kuruluşuna ifşa ederek konumunu kötüye kullandığını" iddia etti.

Littlejohn'in avukatı ise müvekkilinin suçu "Amerikan halkının bilgiyi edinme hakkına sahip olduğu ve değişimi etkilemenin tek yolunun bunu paylaşmak olduğuna dair derin, ahlaki inancından dolayı" işlediğini ve o sırada haklılığına inandığını savundu.

Davaya bakan Yargıç Ana Reyes de bu suçun ABD'ye ve onun yasal temeline karşı bir saldırı anlamına geldiğini söyleyerek, "ABD'nin görevdeki başkanına (Trump) saldırarak yaptığınız şey anayasal demokrasimize yönelik bir saldırıydı." diye konuştu.

38 Yaşındaki Littlejohn, taşeron olarak çalıştığı ABD Vergi Dairesi'ne ait bir bilgisayardan, aralarında eski başkan Donald Trump’ın kayıtlarının da bulunduğu 1000'den fazla çoğu milyarder zenginin vergi beyannamelerini sızdırarak, New York Times ve ProPuplica adlı medya kuruluşlarına vermişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD, üs saldırısına "çok katmanlı ve aşamalar halinde" karşılık verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:02
Sisi ile Guterres, UNRWA'ya finansman sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı
00:43
ABD, üs saldırısına "çok katmanlı ve aşamalar halinde" karşılık verecek
00:33
Mardin’de kaza: 6 yaralı
00:22
TCMB'den TL mevduatı destekleyici adım
00:21
ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz
00:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ