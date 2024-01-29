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Dünya
AA 29.01.2024 23:46

Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayii firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
[Fotograf: Reuters]

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamaya göre, sınırlamalar artık yürürlükte değil.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." denildi.

Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

Kısıtlamaların arka planı

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ihracatına ambargo koymuştu.

Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.

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