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Dünya
AA 30.01.2024 00:18

ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz

Amerika'nın 3 askerinin öldürüldüğü saldırının ardından askeri seçeneklerini değerlendiren ABD yönetimi, İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını duyurdu.

ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde ABD üssüne yönelik saldırının ardından Washington'daki gelişmeleri aktardı.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz." dedi.

Bölgede tansiyonu ve gerilimi artırma amacında olmadıklarını kaydeden Kirby, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı bir saldırı olduğunu ve karşılık vermeleri gerektiğini belirtti.

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Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri ve bunları yeri ve zamanı konusunda ise tüm detayların kendi uhdelerinde olduğunu, gerçekleştiğinde herkesin bunu göreceğini dile getirdi.

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Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." demişti.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

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