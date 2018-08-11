ABD'de siyasilerden "ırkçılık" mesajları

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ve şiddet olaylarına sahne olan ırkçılık karşıtı gösterilerin yıl dönümü yaklaşırken, siyasiler yayımladıkları mesajlarda ırkçılığa tepki gösterdi.

Senatör Mark Varner mesajında, olaylarda hayatını kaybedenleri anarken, ABD Başkanı Donald Trump'ı da geçen yıl yaşananlara yeterince tepki vermemekle eleştirdi.

Varner mesajında, "Nefret ve bağnazlığı ortaya çıkaranlar, kendilerini kesin bir dille kınamayı reddeden bir başkan tarafından mesajlarını vermek konusunda yüreklendirildiler." görüşünü paylaştı

"Alınacak uzun bir yol var"

Temsilciler Meclisi Üyesi Donald McEachin ise yaptığı açıklamada, ABD'de nefretin tamamen ortadan kalkması için daha alınacak uzun bir yol olduğunu söyledi.

McEachin, "Bu olayların yıl dönümünde, geriye dönüp baktığımızda acı, kaybolan hayatlar, acı çeken aileler ve korku içinde vatandaşlar görüyoruz. Keşke bunun bir daha yaşanmayacağını söyleyebilseydim. Ancak ülkemiz ve toplumumuzdan nefret ve ön yargıyı silmek için alacak daha çok yolumuz olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Elizabeth Warren da ABD'de ırkçılık ve nefrete yer olmadığını belirterek, " Geçen yıl bugünlerde Charlottesville'de neler olduğunu ve ülkemiz tarihinin bu çirkin gününde yaşamını yitirenleri unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'tan mesaj

Geçen yılki olaylara yeterince tepki vermediği için eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump da bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Charlottesvilie'de bir yıl önce yaşanan ayaklanma anlamsız ölümler ve ayrışma ile sonuçlandı. Millet olarak bir araya gelmeliyiz. Irkçılık ve şiddet eylemlerinin her türünü kınıyorum. Tüm ABD'lilere barış!" ifadelerine yer verdi.

Bu arada ABD'deki aşırı sağcılar, yarın bir kez daha başkent Washington'da bir araya gelecek ve "Sağı Birleştirin 2" adlı gösteri düzenleyecek.

Charlottesville'de geçen yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" adı verilen ve Trump yönetimi ile giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun üzerine sürülmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmış ve kentte OHAL ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA