ABD'nin San Diego kentinde yerel saatle 11.00'de sinagoga ayin sırasında girip otomatik silahla saldırı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu.

1 ay önce de cami kundaklamaya çalışmış

19 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği, biri haham 3 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyenin 19 yaşındaki John Earnest olduğu açıklandı.

Earnest'ın Hıristiyan olduğu Ortodoks Presbiteryen Kilisesi'ne üye olduğu belirlendi.

Saldırganın eylemden önce Müslüman düşmanı yayınlarıyla bilinen bir internet sitesinde "manifesto" adı altında bir yazı paylaştığı da ortaya çıktı.

Sinagog saldırganı manifestosunda, bir ay önce San Diego yakınındaki Escondido kentinde bir camiyi cemaat sabah namazına için içerideyken molotof bombası atarak yakmaya çalıştığını itiraf etti.

Yeni Zelanda'daki saldırılardan ilham aldığı ortaya çıktı

Earnest hem sinagoga hem de camiye yönelik eylemlerine, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından aldığı ilhamla karar verdiğini yazdı.

Saldırganın, Yeni Zelanda'daki terörist gibi sinagog saldırısını bir sosyal medya ortamında canlı yayınlamak istediği ancak hesabının kapatılması nedeniyle bunu yapamadığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının bir nefret suçu gibi göründüğünü açıklamakla yetindi.

Kaynak: TRT Haber