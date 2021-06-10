Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Florida eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Florida eyaletinde Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği vurgulandı.
Zanlının kimliği paylaşılmadı
Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.
Etiketler: ABD
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