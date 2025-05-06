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Dünya
AA 06.05.2025 11:18

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli Columbia Üniversitesi öğrencisi Mohsen Mahdawi, Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasası'na ihanet" olarak değerlendirerek kendisini susturamayacaklarını belirtti.

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız

Vatandaşlık işlemlerinin son aşamasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Mahdawi, 30 Nisan'da mahkeme kararı uyarınca salınmasının ardından CBS News'e değerlendirmelerde bulundu.

Serbest bırakılmasının üzerine ilk defa basına konuşan Mahdawi, mahkeme kararına ilişkin, "Tüm kalbimle adaletin yerini bulacağına inanıyordum." ifadesini kullandı.

Mahdawi, salıverilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a "senden korkmuyorum" şeklinde hitap etmesinin sebebinin Trump yönetiminin "yıldırma felsefesi" gütmesi olarak değerlendirdi.

Trump yönetimine seslenen Mahdawi, "Beni susturamayacaksınız." dedi.

Mahdawi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ülkede "antisemitizmi" körükledikleri gerekçesiyle Filistin'e destek veren öğrencilere yönelik politikalarını eleştirerek "Yüksek sesle adalet ve barışı savunan bir kişi ABD politikasını mı baltalıyor?" diye sordu.

Gözaltına alınma sürecinin "gülünç" olduğunu söyleyen Mahdawi, sınır dışı edilmek üzere vizeleri iptal edilen Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasasına ihanet" olarak değerlendirdi.

Mahdawi ayrıca, yasal statüsüne ilişkin usulünce başvuru yaparak yasal işlemlerden geçtiğine işaret etti.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

Avukat Luna Droubi 15 Nisan'da, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Filistinli müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde, statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını açıklamıştı.

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