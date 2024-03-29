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Dünya
AA 29.03.2024 21:31

ABD'de polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin 3'te 1'ini siyahiler oluşturuyor

ABD'de yapılan bir araştırma, 2012-2021 döneminde polislerin orantısız müdahalesi sonucu ölen 1036 kişinin yaklaşık üçte birinin, nüfusun yine yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan siyahiler olduğunu ortaya koydu.

ABD'de polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin 3'te 1'ini siyahiler oluşturuyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

The Associated Press, ulusal PBS kanalındaki Frontline programı ve Howard Araştırmacı Gazetecilik Merkezi tarafından yürütülen ortak araştırmada, ABD'deki polislerin 2012-2021 yıllarında fiziksel güç ya da şok tabancası benzeri ateşli silah dışındaki araçlarla orantısız müdahalesi sonucu ölümle sonuçlanan vakalar incelendi.

Araştırmada, bu 10 yıl içerisinde polisin sert müdahalesi sonucu 1036 kişinin hayatını kaybettiği bilgsi verildi.

Siyahilerin, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini tekabül ettiği belirtilen araştırmada, bu yıllarda polis müdahalesi sonucu ölen 1036 kişinin yaklaşık 3'te 1'inin siyahilerden oluştuğu vurgulandı.

Araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının son yıllarda birçok polis departmanında inceleme yaptığı ve polis müdahalelerinde ırk temelli ayrımcılık yapıldığını belgelediği kaydedildi.

Bu vakaların birçoğunda polisin, kırmızı ışıkta geçme gibi nispeten "küçük suçlar" için yapılan durdurmaların yanı sıra yasa dışı arama gibi işlemler gerçekleştirdiği aktarılan araştırmada, bunlara ek olarak gereksiz güç kullanımı ya da sebepsiz gözaltı uygulamalarının da yüksek oranlarda siyahilere yapıldığına işaret edildi.

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