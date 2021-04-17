Polis şiddetinin gündemden düşmediği ABD'de, polis bu kez 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Chicago Polisi, 13 yaşındaki çocuğun elinde silah olduğunu iddia etti.

Çocuğun ailesi ve avukatı ise iddiaların doğru olmadığını, Adam Toledo'nun elinde silah olmadığını aktardı.

Toledo'yu vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı öğrenildi.

Toleda’nın vurulma anı videosunun gösterilmesi sosyal medyada polis şiddetine yönelik büyük tepki çekti. Olay, New York'taki Barclays Merkezi önünde toplanan “Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir“ hareketi destekçileri tarafından protesto edildi.