Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick gazetecilere verdiği demeçte, "potansiyel bir davetsiz misafirin" yaz okulu için içeride öğrenci ve personelin bulunduğu Walnut Park İlköğretim Okulu'nda birkaç kapıyı açmaya çalıştığını söyledi.

Polis departmanından bir görevli adamı konuşmaya çağırmasının ardından fiziksel müdahalede bulundu.

Şüpheli daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Etowah İlçesi Şerif Jonathon Horton, şüphelinin silahlı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Saldırıyı araştıran Alabama Emniyet Teşkilatı ise, yaptığı basın açıklamasında, zanlının polisin silahını almaya çalıştığını iddia etti.