Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2023 01:07

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD'de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW) 3 büyük otomobil üreticisine karşı gittiği grevin maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasına bağlı işçilerin General Motors (GM), Ford ve Stellantis'e karşı başlattığı, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, otomotiv işçilerinin grevinin doğrudan maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu maliyetin yaklaşık 650 milyon dolarının ücret kaybından kaynaklandığı, 4,3 milyar dolarının üretici kaybı, 3,3 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 2 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın 3 otomobil üreticisiyle geçici anlaşmalara varmasından önce işten çıkarılan işçilerin sayısının ise 56 bini aştığı bildirildi.

Sendika 3 büyük otomobil üreticisiyle geçici anlaşmaya vararak grevi sonlandırdı

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan yeni sözleşmeye yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı alınmıştı.

Grev, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezlerini kapsayacak şekilde grevi genişletmiş, grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

Sendika, 26 Ekim'de Ford, 28 Ekim'de Stellantis ve 30 Ekim'de GM ile geçici anlaşmaya varıldığını ve işçilerin işlerine döneceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki durumu görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
İngiltere Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki durumu görüştü
00:48
Yunanistan'da polisin eylem yasağına uymayan 39 kişi gözaltına alındı
00:44
Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00:40
Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
00:36
BM: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırıları "savaş suçu" olabilir
00:34
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki saldırısını orantısız buldu
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ