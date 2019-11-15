Müslümanlara yönelik ayrımcılık haberi bu kez ABD'den geldi.

İddiaya göre New York'ta bir devlet okulunda okuyan Müslüman öğrenci, oruçlu olduğu için ceza aldı.

Ceza kadar, cezanın yöntemi de tepki çekiciydi.

Öğrenci bir okul çalışanı tarafından yemekhaneye oturtuldu ve yemek yiyen arkadaşlarını seyretmek zorunda bırakıldı.

14 Mayıs'taki olay çocuğun annesinin şikayet dilekçesiyle ortaya çıktı.

Anne çocuğunun inançları nedeniyle aşağılandığını ve ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New York Eğitim Dairesi'ne dilekçe verdi, okul çalışanını şikayet etti.

Anne, dilekçede okul yönetiminin Hristiyan ve Yahudi bayramlarını okulu süsleyerek kutladığını hatırlattı.

Müslüman ailelerden gelen taleplerin ise reddedildiğine dikkat çekti.

Eğitim Dairesi şikayeti incelemeye aldı.

Kaynak: News12