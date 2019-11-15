Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rus askeri güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab civarındaki, önceden ABD birliklerinin bulunduğu hava üssüne ulaştı.

Haberde bir askeri personelin, "Birliklerimiz üssü korumaya başladı. Şu anda mayın çıkarıcılar tesiste patlayıcı olup olmadığını kontrol ediyor. Bizden önce üssü kullananların ne gibi sürprizler bırakmış olabileceklerini bilmiyoruz" dediği belirtildi.

Öte yandan yakın zamanda bölgede insani yardım merkezi kurulacağı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bölgeden görüntüsünü paylaştı.

Kaynak: DHA