ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yıllık Güvenlik Danışma Toplantısı'ndan önce düzenlediği basın toplantısında, Seul ve Japonya yönetimine süresi 23 Kasım'da dolacak askeri istihbarat bilgisi paylaşımına yönelik anlaşmayı yenilemelerini istedi.

İki ülkenin, Ekim 2016'da imzaladığı ve istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının sonlandırılmasının sadece Kuzey Kore ve Çin'in işine yarayacağını savunan Esper, "Sadece bu bile, oturup ittifakımızı ortak tehdit ve zorluklara birlikte cevap verebilecek şekilde yeniden sağaltmamız için güçlü bir neden" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper, Güney Kore'de konuşlu 28 bin ABD askerinin masraflarını paylaşma konusunda da "Güney Kore zengin bir ülke, savunma maliyetinin karşılanmasına yardım için daha fazla ödeme yapabilir ve yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'nin geçmişte masraflara makul bir katkıda bulunduğunu söyleyen Esper, tarafların yıl sonuna kadar bu konuda mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Washington'un, Seul'ün Güney Kore'deki ABD askeri varlığının masraflarına yaklaşık 5 milyar dolar katkıda bulunmasını istediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seul'ün masraflara daha fazla katkıda bulunmasını istemesi üzerine, şubat ayında yapılan anlaşmada, Güney Kore, bu yıl için 880 milyon dolar katkıda bulunmayı kabul etmişti. Bu miktar geçen yıldan yüzde 8,2 daha yüksekti.

"Bulut ihalesi Microsoft'a adil şekilde verildi"

Esper, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesine yönelik kararda dışarıdan bir etki olmadığını dile getirdi.

İhaleye giren şirketlerden biri olan IBM'de oğlu çalıştığı için kendisini ihale sürecinden alıkoyan Bakan Mark Esper, Microsoft'un adil bir şekilde kazandığından emin olduğunu vurguladı.

İki yıldır süren ihale sürecinde, Trump'ın, Amazon'a yönelik eleştirilerinin ardından Pentagon, Amazon'un da finale kaldığı 10 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesini askıya aldığı iddia edilmişti.

Ekim sonunda, ihaleyi Microsoft'un kazandığı açıklanmıştı.

Amazon'dan dün yapılan açıklamada, ABD hükümetinin ihalede açıkça taraflı davrandığını ileri sürülmüş, kararın mahkemeye götürüleceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA