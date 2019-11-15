Türkiye'nin elinde bulunan Alman vatandaşı DEAŞ'lıların sınır dışı işlemi sürüyor.

Hafta başında bir kişi, dün de 7 kişilik DEAŞ'lı aile Almanya'ya gönderildi.

Bugün ise DEAŞ'lı Alman vatandaşı iki kadının gün içinde Almanya'ya gönderilmesi bekleniyor.

Alman basınında her iki kadının bir süre Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerle yaşadığı, her ikisi hakkında da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Irak kökenli Alman vatandaşı 7 kişilik aile dahil, Almanya'ya iade edilen DEAŞ'lıların durumunun ne olacağı ise belirsiz.

Mahkemeye çıkıp çıkmayacakları netlik kazanmadı.

Alman basını bu kişilerin serbest bırakılmaları durumunda, güvenlik birimleri tarafından yakından izleneceğini yazdı.

Kaynak: TRT Haber