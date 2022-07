ABD okullarındaki silahlı saldırılar ve güvenliğin sağlanmasındaki yetersizlikler tartışmaların odağında.

Son olarak, Texas'taki bir okula düzenlenen; 19 öğrenci ile 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya dair soruşturma raporunda, kolluk kuvvetlerinin müdahalede yetersiz kaldığı ve saldırgana geç müdahale edildiği bilgisi yer aldı.

Ülke kamuoyu şimdi, okullara kurşun geçirmez kabinlerin kabinlerin yerleştirilmesi fikrini tartışıyor.

We are working to bring safety pods to the attention of Congress. National Safety Shelters offers next level protection to schools, businesses and government officials. @CapitolPolice pic.twitter.com/AVCuox96k2