Ada sakinleri, bölgedeki gelgitin ardından kaplumbağalarla karşılaştı.

Mainichi internet sitesinin haberine göre, bir balıkçı, ağdan çıkarmak istediği kaplumbağaları yaraladığını itiraf etti.

İsmi verilmeyen balıkçı, kaplumbağaların bir kısmını denize bıraktığını ancak ağır olanları serbest bırakamayınca "onlardan kurtulmak için" bıçakladığını söyledi.

Yerel basın, polisin olayla ilgili görevlendirildiğini duyururken konuyla ilgili bir adım atılıp atılmadığı henüz net değil.

Yeşil deniz kaplumbağaları, Japon yetkililer ve küresel koruma grupları tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sayılıyor.

Bu tür kaplumbağaların, Japon ana karasının 2 bin kilometre güneyinde yer alan Kumejina adasındaki deniz yosunlarına geldiği biliniyor.