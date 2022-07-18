Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:14Son Güncelleme: Kaynak: ABC News
Çin'de seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Çin'de aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi tehlikeli bölgelerden tahliye edildi.
Çin devlet medyası, ülkenin güneybatı ve kuzeybatı bölgelerindeki sellerde en az 12 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin zarar gördüğünü duyurdu.
Sıçuan'da en az 6 kişi ölürken 12 kişinin kaybolduğu açıklandı. Bölgeden 1300 kişi tahliye edildi.
Longnan'da da 6 kişi öldü, 3 bin kişi tahliye edildi. Selden en çok etkilenen bölgeye 1,5 günde 98,9 milimetrelik yağış düştü. Bunun, temmuz ayı ortalamasının neredeyse 2 katı olduğu bilgisi verildi.
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