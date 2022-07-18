ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu paylaşıldı.

ABD Eyalet Temsilciler Meclisi'nde bir komite tarafından hazırlanan ve yaklaşık 80 sayfadan oluşan raporda, polisin yetersizliğine vurgu yapıldı. Polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiği, bunun genel olarak yetersiz bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Robb İlköğretim Okulu polis şefinin de "olay komuta sorumluluğunu" üstlenmediği bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, okulun silahlı bir saldırgan riskine karşı yeterince hazırlanmadığı ve okulun güvenlik politikalarına aykırı olarak, "kapıları açık bırakma alışkanlığına" sahip olduğu sonucuna varıldı.

"Saldırgan tehditkar davranış sergiliyordu"

Hazırlanan raporda, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos hakkında bilgiler de yer aldı.

Buna göre, tetikçi, madde bağımlılığı sorunlarıyla mücadele eden bir anne ve baba figürü de dahil olmak üzere "dengesiz bir ev hayatı"na sahipti.

Ramos'un ayrıca, sosyal medya bağlantılarından, "tehditkar davranışlar sergilediği" mesajı ortaya çıktı.